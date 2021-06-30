Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mücahit Y. idaresindeki 16 HFA 59 plakalı otomobil, Dağkadı Mahallesi yakınında Cemil B'nin kullandığı 59 ABK 254 plakalı otomobile arkasından çarptı. Bu araç, çarpmanın etkisiyle tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü Cemil B, aynı araçtaki Sevda ve Ceren B. ile diğer otomobilin sürücüsü Mücahit Y, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan