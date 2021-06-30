Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mücahit Y. idaresindeki 16 HFA 59 plakalı otomobil, Dağkadı Mahallesi yakınında Cemil B'nin kullandığı 59 ABK 254 plakalı otomobile arkasından çarptı. Bu araç, çarpmanın etkisiyle tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü Cemil B, aynı araçtaki Sevda ve Ceren B. ile diğer otomobilin sürücüsü Mücahit Y, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Lütfü Türkkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karacabey'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:29:18. #1.14#

title