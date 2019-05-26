Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kubilay K. yönetimindeki 16 ACF 306 plakalı motosiklet, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karacabey mevkisinde Bursa istikamete dönüş yapmak isteyen Dursun D'nin kullandığı 10 NE 959 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kubilay K. ile arkasında bulunan Melih A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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