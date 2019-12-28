Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonetin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28.12.2019 00:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:36
Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

(İHA) – Bursa'nın ilçesinde kamyonetin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Balıkesir Karayolu Uluabat yakınlarında meydana geldi. Cemalettin Kılıç yönetimindeki 16 EGZ 16 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ayhan A. idaresindeki 16 JUM 65 plakalı tırı sollarken kontrolden çıkarak tıra çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Zehrin Mengir, Hasip Mengir ve Cemalettin Kılıç kullanılamaz hale gelen kamyonetten güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak çıkarılan Zehrin Mengir ve Hasip Mengir kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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