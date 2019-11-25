Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nihan Sena D. idaresindeki 10 ABP 33 plakalı otomobil, Karacabey-Bandırma kara yolunda bariyerlere çarparak şarampole savruldu.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA