Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı
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Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54
Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nihan Sena D. idaresindeki 10 ABP 33 plakalı otomobil, Karacabey-Bandırma kara yolunda bariyerlere çarparak şarampole savruldu.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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