Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
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Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesinin Bayramdere Mahallesi Yeniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Döndü (23) yönetimindeki 16 HDD 52 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Yasin Döndü yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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