Karacabey'de tek katlı ev yandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
01.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:58
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezin 18 kilometre uzaklıktaki Sazlıca Mahallesi'nde Mürvet Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark ederek ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA