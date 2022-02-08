Karacabey'de tehlike oluşturan metruk binalar bir bir yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, ilçede 'modern kent' hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yıkılma riski ile birlikte kötü alışkanlıkların kullanımına elverişli olması nedeniyle metruk binalar, çevre sakinlerince sürekli şikayet konusu oluyordu.

Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bu metruk binaları titizlikle yıkarak hem risk taşıyan bu binaların görüntü kirliliğine neden olmasının önüne geçiyor hem de kötü amaçlı kullanımı engelliyordu. Bunun yanında belediye, yıkılan bu binaların bulunduğu alanın inşaat çalışmaları başlayana dek otopark olarak kullanılmasını da sağlıyordu.

Karacabey Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, son bir ayda Tabaklar, Saadet ve Yeşildere mahallelerindeki binaların yıkımını gerçekleştirdi. Böylece, bu zamana dek yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı 90'a ulaştı.

Trafik kaosuna da neşter oluyor

Belediye Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece şehir merkezi değil kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tespitlerimizi yapıp, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan bu metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içindeki trafik kaosuna neşter oluyor. Gelen şikayetlerin yanı sıra Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin tespitleriyle muhtarlarımızla da görüşerek bu yıkımları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binalarla ilgili yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek, binaların yıkımları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bültenler - Güncel