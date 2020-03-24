Karacabey'de tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor Karacabey Belediyesi, insan hayatını tehdit eden metruk binaları yıkıyor.

Karacabey Belediyesi, insan hayatını tehdit eden metruk binaları yıkıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde farklı bölgelerde kullanılmayan ve bölge sakinleri için tehlike arz eden binaların yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek yıkıldığını söyledi. İlçe genelinde bu zaman kadar yıkılan metruk binaların ardından ortaya çıkan boş arazilerin de kısa süreli trafik sıkışıklığına çözüm olduğunu ifade eden Özkan, metruk binaların yıkımının yıl boyunca devam edeceğini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA