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Karacabey'de Tarım Şenliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karacabey'de Tarım Şenliği

Karacabey Belediyesi tarafından Kurtuluş Günü çerçevesinde kapsamında bu yıl ikincisi yapılan Harmanlı Tarım Şenliği ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi tarafından Kurtuluş Günü çerçevesinde kapsamında bu yıl ikincisi yapılan Harmanlı Tarım Şenliği ilgi gördü.

Harmanlı Tarım Şenliğine Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ve protokol mensuplarıyla çiftçiler katıldı. Harmanlı Mahallesi'nde, Ticaret Borsası Tarım Lisesi bahçesind bölgede yetişen ürünlerin yer aldığı stantlar kurulurken, gelen misafirlere ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı. Soğandan domatese, biberden ayçiçeğine kadar, onlarca ürünün sergilendiği stantlar yoğun ilgi gördü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından da gelenlere ücretsiz fidan dağıtıldı. Dağkadı Kadın Derneği de üyelerinin ürünlerini sergiledi. Ayrıca tarım aletleri üreten ve çiftçilere hizmet veren Karacabeyli firmalar da ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bizler, (Nerede tarım, orada varım) diyoruz. Yıllardır üreticimizle beraberiz ve onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Tarım Lisesi olarak anılan Harmanlı Teknik Lisesi'ne ev sahipliği yapan mahallemizde, bu güzel okulumuzun bahçesindeyiz. Tarım liseleri çok önemli. Tarıma dayalı okullar çok önemli. İlçemiz, tarım ve hayvancılığın başkenti. Ülkemizde, salçalık domatesin yüzde 40'ını üretiyoruz. Adana'dan sonra kaliteli karpuz ile varız. Çeltik üretimimiz var; mısır ve çeşitli sebze üretimlerimiz var. Bunların yanında, tohumculuğa odaklanan bir ilçe haline geliyoruz. Bölgemizde önemli tohum firmaları var ve bunlara yenileri dahil oluyor. Tarım önemli bir başlık, Karacabey'imizin de olmazsa olmazı. Biz, bu alanda faaliyet gösteren çiftçilerimize, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, burada bu güzel okul inşa edildi. Ben bu noktada plaket takdim edilen tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Karacabey'de Tarım Şenliği

Karacabey'de Tarım Şenliği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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