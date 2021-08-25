Karacabey'de su kesintisi
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Karacabey'de su kesintisi

Karacabey'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Karacabey ilçesinin Esentepe Mahallesi, Saadet Mahallesi, Emirsultan Mahallesi ve civarında 26.08.2021 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Karacabey ilçesinin Esentepe Mahallesi, Saadet Mahallesi, Emirsultan Mahallesi ve civarında 26.08.2021 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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