Karacabey'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Karacabey ilçesinin Esentepe Mahallesi, Saadet Mahallesi, Emirsultan Mahallesi ve civarında 26.08.2021 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Karacabey ilçesinin Esentepe Mahallesi, Saadet Mahallesi, Emirsultan Mahallesi ve civarında 26.08.2021 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı