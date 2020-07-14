Karacabey'de su kesintisi
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Karacabey'de su kesintisi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi ve yakınlarında Perşembe günü sabahtan akşama kadar su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Karacabey'de su kesintisi
14.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:28

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi ve yakınlarında Perşembe günü sabahtan akşama kadar su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi, Bayramdere (Yeniköy) Mahallesi ve civarında 16.07.2020 tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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