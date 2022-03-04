Karacabey'de sportif faaliyetler göz kamaştırmaya devam ediyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Türkiye 2. Lig Erkekler Voleybol Ligi'nde mücadele eden ve Sivas'ta oynanan müsabakalarda playoffları geçen Karacabey Belediye spor Voleybol Takımı, final karşılaşmalarına çıkmaya hazırlanıyor. Playofflarda karşılaştığı 3 mücadelenin ikisinde salondan galip ayrılan Karacabey temsilcisi, Konya'da oynanacak final mücadeleleri için adeta gün sayıyor. Filenin Efeleri, final müsabakalarında da başarı elde ederse, bir üst lig olan TVF 1. Lig'e terfi edecek.

Sporculara güven tam

Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Playofflardan alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Şimdi sıra finallerde. Ankara Anadolu Voleybol, Çorum Belediye spor, Adana Temsilcisi İstiklal Ortaokulu ile karşılaşacağız. Sporcularıma güvenim tam. İnşallah final müsabakalarından da başarıyla dönerek, 1. Lige yükselmek istiyoruz" dedi.

Futbol takımı galibiyet serisini sürdürüyor

Karacabey'in profesyonel liglerdeki futbol temsilcisi Teco Karacabey Belediye Spor da galibiyet serisini aralıksız sürdürüyor. Son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Teco Karacabey Belediye spor, yükselişine devam ederken play off potasına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Karacabey adına gurur verici

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyet gösteren spor takımlarının bu başarısının Karacabey adına gurur verici olduğunun altını çizdiği konuşmasında, "Voleybol ve futbolda önemli bir yol kat etmiştik. Başarılarımıza artık diğer branşlar da dahil olmaya başladı. Okçuluk, badminton da gururumuz oldu. Badmintonda özellikle işitme engelli sporcularımızın başarısı ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor. Umuyorum ki badminton, okçuluk, voleybol ve futbolda güzel haberler almaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, 7 Mart Pazartesi Günü Konya'da Anadolu Voleybol Spor Kulübü ile Karatay Spor ve Kongre Merkezinde mücadele edecek.

Teco Karacabey Belediyespor ise 5 Mart Cumartesi Günü 1922 Konya Spor ile yine Konya'da 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak.

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