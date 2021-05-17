Karacabey'de spor kompleksi inşaatı tam gaz
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Karacabey'de spor kompleksi inşaatı tam gaz

Karacabey'de spor kompleksi inşaatı tam gaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan destekle ilçede gençlere yönelik hayata geçirilen çok amaçlı spor salonu inşaatını yerinde inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan destekle ilçede gençlere yönelik hayata geçirilen çok amaçlı spor salonu inşaatını yerinde inceledi.

Karacabey Belediyesi'nin 'sportif kent' hedefi doğrultusunda çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 250 bin metrekarelik alanda çeşitli spor tesisleri hayata geçirilirken, Belediye Başkanı Ali Özkan da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan destekle, ilçede gençlere yönelik hayata geçirilen çok amaçlı spor salonu inşaatını yerinde inceledi. Ali Özkan, "Öğretmenler Parkı bünyesinde spor kompleksi olarak belirlediğimiz alandayız.Parkımızın toplam yüz ölçümü 250.000 metrekare ve biz buraya çeşitli spor tesisleri yapıyoruz. Şuandada inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla müştereken yapılan bir hizmet. Spor yatırımlarını çok önemsiyoruz.Buradan önce Gençlik Merkezinin inşaatındaydık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan muhafaza edebilmek, eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek, onların moral ve motivasyonlarını güçlendirebilmek için bu tür tesislere, bu tür faaliyetlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Karacabey Belediyesi olarak sınırları sonuna kadar zorlayıp, bu hizmetlerimizi gençlerimizin ayağına getirme çalışmalarına son sür'atle devam ediyoruz. Karacabey'de biz göreve gelmeden önce yaklaşık 180-300 olan lisanslı sporcu sayısı,spora ve sporcuya yönelik bu ataklarımız sayesinde 6000,7000'lere çıktı. Karacabey Belediyespor 2. Ligde başarıyla mücadele ediyor. Voleybolda 2. Ligde takımımız var. Basketbol, atletizm, yüzme, güreş alanında çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, bütün hemşerilerimize spor yaptırmak istiyoruz. İşte doya doya spor yapabilecekleri salonumuzun inşaatı devam etmekte,inşallah en kısa zamanda bunu Karacabeyli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyacağı" dedi. - BURSA

Karacabey'de spor kompleksi inşaatı tam gaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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