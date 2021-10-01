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Karacabey'de sokak basketbolu turnuvası düzenlendi

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Spor
Karacabey'de sokak basketbolu turnuvası düzenlendi

AK Parti Karacabey İlçe Gençlik Kolları tarafından sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

KARACABEY, BURSA (AA) - AK Parti Karacabey İlçe Gençlik Kolları tarafından sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Atatürk Kültür Parkı'nda 10 takım 30 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan AK Parti Karacabey Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen, gençlerle iç içe bulunmak adına bu tarz faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesine ilçe esnafının da katkı sunduğunu belirten Yigen, "Ayrıca turnuvamızın en başından sonuna kadar bizimle birlikte olan Karacabey Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenörü Yakup Özden'e de teşekkür ediyorum. 'Sen' ve 'ben' hitabının olmadığı, 'biz' duygusunun ağır bastığı AK Parti Gençlik Kolları olarak etkinliklerimizde gençlerle bir arada olacağız. Bu kapsamda da programlarımız aralıksız bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da her zaman için spora ve sporcuya destek verdiklerini anlattı.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sosyalleşme ve iletişimi güçlendiren en önemli araç olduğunu dile getirdi.

AA / Ayhan Fidan - Spor Haberleri
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