Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
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Karacabey'de salça kazanları kaynıyor

Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin domates deposu olarak bilinen Karacabey ilçesinde salçalık domates hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin domates deposu olarak bilinen Karacabey ilçesinde salçalık domates hasadı devam ediyor. Vatandaşlar, mutfakların vazgeçilmezi olan salça ve konserve yapımına başladı.

Karacabey'de ev hanımlarını salçası telaşı sardı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar, eski gelenekleri devam ettiriyor. Ev yapımı domates salçası Karacabey'de mutfakların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Salça mevsiminin açılması ile birlikte vatandaşlar Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Karacabey ovasında salçalık domatesleri çiftçilerden kasalarla alıyor. Domatesler temizlenip kesildikten sonra makineden geçirilip odun ateşinde uzun müddet kaynatılarak salça haline getiriliyor.

Ev salçasının yemeklere hazır salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen vatandaşlar, "Salça yapımı zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor. Salça yapıldıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol bol tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar eski gelenekleri devam ettirirken, ayrıca salça çekimi yapanlara da ekmek kapısı oluyor. Öte yandan ilçede üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor. - BURSA

Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
Karacabey'de salça kazanları kaynıyor
Karacabey'de salça kazanları kaynıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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