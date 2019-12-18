Karacabey'de 'sağlıklı' gelecek vurgusu

18.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:06

Görüşmede, özellikle çocukların, gençlerin ve ailelerin bağımlılık konusunda gerekli bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına ulaşmalarının önemine de vurgu yapıldı.

Karacabey, 18.12.2019 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sağlıklı Kentler Müdürü Murat Ar ile bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Gerçekleşen görüşmede Müdür Ar, birlik olarak özellikle madde bağımlılarına yönelik çalışmaların önemine değinerek, yaptıkları faaliyetleri paylaştı. Ar, özellikle çocukların, gençlerin ve ailelerin bağımlılık konusunda gerekli bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına ulaşmalarının önemli olduğunu belirterek, bu kişilere ve topluluklara ulaşmada belediyelerin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özkan'dan sporla yetişen sağlıklı nesiller vurgusu

Başkan Özkan da yaptığı açıklamada, "Yıllardır gerek STK'lar ile gerekse de belediye olarak, bu tarz zararlı alışkanlara karşı çeşitli tutumlar içerisinde olduk, olmaya da kesinlikle devam edeceğiz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan kurtarıp spora, sanata, sosyal ve kültürel hayata ulaşmaları için yoğun çaba gösteriyoruz. Baktığımızda da bugün Karacabey Belediyesi olarak, on binlerce gencimize çeşitli spor, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet etmekteyiz" dedi.

Görüşme sonunda Müdür Murat Ar Başkan Özkan'a; ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik birlik olarak yaptıkları ve bağımlılığa karşı farkındalığı amaçlayan tanıtım filmlerini vererek, belediye faaliyetlerinde bu görüntülerin kullanabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler