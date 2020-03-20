Karacabey'de sağlık çalışanlarından 'Evde kal' mesajı Bursa'nın Karacabey ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan sağlıkçılar, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan sağlıkçılar, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

Karacabey Devlet Hastanesi çalışanları, korona virüs ile mücadele dahilinde vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi. Hastanede görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara yazdıkları, "Biz sizin için buradayız, lütfen siz de bizim için evde kalın!" yazısıyla çekildikleri fotoğrafla bütün Karacabey halkına mesaj yolladı. - BURSA

Kaynak: İHA