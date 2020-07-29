Karacabey'de polisten kurbanlık alışverişlerinde "sahte para" uyarısı Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara sahte parayla ilgili bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara sahte parayla ilgili bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban satışı yapılan yerleri gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı.

Satıcılara broşür dağıtan ekipler, sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi.

Ekiplerin, bayramı öncesi ve bayram süresince konuyla ilgili çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA