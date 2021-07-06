Karacabey'de pazaryeri projesi halka soruldu

Karacabey Belediyesi, 'modern kent' hedefiyle, ilçenin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm olacak yepyeni projelere imza atmaya devam ederken, kenti 'ortak akılla' ve istişareye önem vererek yönetmeye devam ediyor.

Karacabey'de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri için kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından modern bir proje hazırlanırken, Karacabey Belediyesi gerçekleştirdiği organizasyon ile projeyi binlerce Karacabeylinin beğenisine sundu. Yapılan anket ile Karacabeyliler, projeyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından geçtiğimiz günlerde görselleri kamuoyu ile paylaşılan ve mevcut pazaryerinin olduğu alana yapılması planlanan 'Karaca Teras Projesi' de etkinlikte sinevizyon gösterisi ile Karacabeylilere tanıtıldı.

Burası tüm Karacabeylilerin

Pazaryeri için hazırlanan projenin tüm Karacabeylilere hizmet edeceğini aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabeyli vatandaşlarımız bu proje hakkında ne düşünüyorlar, kendilerinin fikirlerini almak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hep dediğimiz gibi kentimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar ankete katılım göstererek, projemizi değerlendirdiler. Buradan çıkacak sonuca göre çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Hazırladığımız projenin sonuna kadar arkasındayız. Karacabey'in ihtiyacı olan, bölgedeki sorunları ortadan kaldıracak, 'modern kent' anlayışına yakışır bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kimsenin ekmeğinde, kimsenin işinde gözümüz yok. Karacabey'in en büyük sorunu trafik keşmekeşi. Bu proje ile bu soruna kökten neşter vurmayı amaçlıyoruz. Böylesine değerli bir proje. Ayrıca bu pazaryeri, tüm Karacabeylilere ait bir alan. Dolayısıyla herkesin ankete katılımıyla, halkımızın kanaatiyle, güzel sonuca varacağımıza inanıyoruz" dedi.

Karaca Teras Karacabey'e çok yakışacak

"Büyük Karacabey, güçlü Karacabey yolunda bu projenin kentimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diyen Başkan Özkan, "Karaca Teras projesinin, Karacabey'e çok yakışacağını düşünüyoruz. 'Modern Karacabey' vizyonumuzun önemli parçalarından biri olacak Karaca Teras projemizin, ilçemize hayırlara diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ankete binlerce kişi katılırken, ayrıca etkinlik alanında belediye tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler