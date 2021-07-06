Karacabey'de pazar yeri projesi halka soruldu
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Karacabey'de pazar yeri projesi halka soruldu

Karacabey'de pazar yeri projesi halka soruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey'de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Yazar Yeri projesi için anket yapıldı.

Karacabey'de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Yazar Yeri projesi için anket yapıldı.

Karacabey Belediyesi, projeyi vatandaşların beğenisine sundu. Yapılan anket ile Karacabeyliler, projeyle ilgili fikirlerini paylaştı. Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından geçtiğimiz günlerde görselleri kamuoyu ile paylaşılan ve mevcut pazar yerinin olduğu alana yapılması planlanan 'Karaca Teras Projesi' de sinevizyon gösterisi ile Karacabeylilere tanıtıldı.

Pazar yeri için hazırlanan projenin bütün Karacabeylilere hizmet edeceğini aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabeyli vatandaşlarımız bu proje hakkında ne düşünüyorlar? Kendilerinin fikirlerini almak maksadıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hep dediğimiz gibi ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar ankete katılarak projemizi değerlendirdiler. Buradan çıkacak sonuca göre çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Hazırladığımız projenin sonuna kadar arkasındayız. Karacabey'in ihtiyacı olan, bölgedeki meseleleri ortadan kaldıracak, 'modern şehir' anlayışına yakışır bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kimsenin ekmeğinde, kimsenin işinde gözümüz yok. Karacabey'in en büyük meselesi trafik keşmekeşi. Bu proje ile bu soruna kökten neşter vurmayı hedefliyoruz. Böylesine değerli bir proje. Ayrıca bu pazar yeri bütün Karacabeylilere ait bir alan. Dolayısıyla halkımızın kanaatiyle güzel sonuca varacağımıza inanıyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey'de pazar yeri projesi halka soruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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