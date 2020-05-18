Karacabey'de park halindeki otomobil yandı
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Karacabey'de park halindeki otomobil yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karacabey'de park halindeki otomobil yandı
18.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:48

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan ve alışveriş için ilçe merkezine gelen Rıdvan K, 16 BRC 62 plakalı aracını Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi'nde bırakıp markete girdi.

Alışverişini yapan Rıdvan K. daha sonra tekrar arabasına binip otomobilini çalıştırmak istediğinde araç motor kısmından alev aldı.

Hemen itfaiye ekiplerini arayan sürücünün yardımına koşan çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti ancak alevleri söndüremedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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