Karacabey'de otomobil devrildi: 2 yaralı
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Karacabey'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karacabey'de otomobil devrildi: 2 yaralı
14.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:16

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa-Balıkesir kara yolunda Uluabat mevkisindeki kavşakta Yılmaz Ş. idaresindeki 16 YAK 09 plakalı otomobil ile Arif K. yönetimindeki 16 AGC 215 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yuvarlanıp yana devrilen otomobilde sıkışan araçtaki sürücü Yılmaz Ş. ve Şükriye Ş, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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