Karacabey'de operasyon ve denetimler sürüyor
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Karacabey'de operasyon ve denetimler sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mayıs ayında yaşanan asayiş olaylarında suça karışan şahıslar cezasız kalmadı.

Karacabey'de operasyon ve denetimler sürüyor
23.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:24

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mayıs ayında yaşanan asayiş olaylarında suça karışan şahıslar cezasız kalmadı. 27 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

Polis ekipleri tarafından Mayıs ayında da gece-gündüz gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 3 kişiye, 'uyuşturucu madde kullanmaktan' 21 kişiye, ' 6136 Sayılı Kanuna (ruhsatsız silah veya mermi bulundurma ) muhalefetten' 3 kişiye işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan aranması bulunan 5 şahıs yakalandı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından vatandaşın huzuru ve güvenliği için yapılan bu operasyonlar neticesinde; 140 gr. bonzai, 17 gr. Metamfetamin, 20 gr. esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 7 adet pipe ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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