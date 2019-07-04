Karacabey'de muhtarlar buluştu

Karacabey Belediyesi, seçimlerin ardından ilk muhtarlar toplantısını merkez ve kırsal mahallelerde yeni seçilen muhtarların katılımıyla Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirdi.

Parkada'da gerçekleşen organizasyonda; Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve meclis üyeleri de yer aldı.

Sağlıklı işleyiş oluyor

Muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Ali Özkan, "Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz muhtarlar buluşmamamızı, seçimlerin ardından ilk kez gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu faaliyetimiz, geçmişte olduğu gibi yeni dönemimizde de belirli aralıklarla devam edecektir. Mevcutta devam eden işleri böyle yüz yüze görüşmelerle birlikte değerlendirip, talepleri de müdürlerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte dikkate alıyoruz. Bu sayede her iki taraf için de daha sağlıklı bir akış sağlanıyor. Karacabey'de 85 mahallemiz var. Geçmiş dönemde nasıl bu mahallelerimize hizmet ettiysek, bu dönemde de aynı gayretle çalışmalarımız sürecek" dedi.

Görevi biten muhtarlar unutulmadı

Buluşmada, geçmiş dönemde görev alan ve seçimlerden sonra muhtarlık görevini devreden muhtarlar da unutulmadı. Etkinlikte görevi sonlanan muhtarlara teşekkür plaketi veren Başkan Özkan, "5 yıllık süre zarfında birlikte çalıştığımız değerli muhtarlarımızdan bazıları, seçimlerin ardından görevlerini sonlandırarak yeni seçilen adaylara devretmişti. Bizler de yaptıkları başarılı hizmetlerden ötürü geçmiş dönem muhtarlarımıza şahsım, belediyemiz ve değerli ilçe halkımız adına teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Eski dönemde muhtarlık yaptıktan sonra görevini devreden geçmiş dönem Ovaesemen Mahalle Muhtarı Habib Ozar buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu programı düzenleyen ve bizleri unutmayan Belediye Başkanımız Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz. Bizleri plaketle onurlandırması ayrı bir mutluluk oldu. Birlikte 5 yıllık süre zarfında güzel çalışmalarımız oldu. Bizler de kendisine bu güzel jestinden ötürü teşekkür ederiz'' dedi.

Kaynak: Bültenler