Karacabey'de modern pazaryeri projesine Karacabeylilerden tam not
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Karacabey'de modern pazaryeri projesine Karacabeylilerden tam not

Karacabey'de modern pazaryeri projesine Karacabeylilerden tam not
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey'de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri için kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından hazırlanan modern proje, yapılan anketle halkın beğenisine sunuldu.

Karacabey Belediyesi'nin 'modern kent' hedefiyle ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar, vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

Karacabey'de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri için kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından hazırlanan modern proje halkın beğenisine sunuldu.

Karacabey Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyonda yapılan proje değerlendirme anketinde, Karacabeylilerin yüzde 85'i 'beğendim' seçeneğini işaretledi. Vatandaşların büyük kısmı projeyi olumlu bularak, modern pazaryeri projesinin kente değer katacağı görüşünde birleşti.

Halkımızın teveccühü bizleri mutlu etti

Pazaryeri ile ilgili yapılan anket çalışmasına vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'i vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Kent merkezinde yaşanan trafik sıkıntısına neşter vurmak ve bölgeye değer katmak amacıyla hazırladığımız modern pazaryeri projemiz, vatandaşlarımızın da büyük beğenisini topladı. Hep dediğimiz gibi önceliğimiz sorunları ortadan kaldırmak, vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir kent inşa etmek. Bu noktada, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri için hazırladığımız proje de bölgenin yıllardır ihtiyacı olan bir proje. Geçmişte ötelenen sorunları biz kökten çözmeye çalışıyoruz. Kimsenin ekmeğinde, kimsenin işinde gözümüz yok. Burası kimsenin özel yeri değil. Tüm Karacabeylilere ait olan bir yer. Dolayısıyla Karacabeylilerin memnun olacağı, beğeneceği bir proje ortaya çıkardık. Sağ olsun vatandaşlarımız da teveccüh gösterdi, fikirlerini beyan etti. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımıza başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaca Teras'a ilgi büyük

Başkan Ali Özkan ayrıca mevcut pazaryerinin olduğu alana yapılması planlanan Karaca Teras projesinin de büyük beğeni topladığına vurgu yaparak, burasının da yeni çekim merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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