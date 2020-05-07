Karacabey'de 'modern kent' hedefine adım adım
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Karacabey'de 'modern kent' hedefine adım adım

Karacabey'de 'modern kent' hedefine adım adım
07.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:57

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle Karacabey için hazırladığı içme suyu ve isale hattı ihalesi tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle Karacabey için hazırladığı içme suyu ve isale hattı ihalesi tamamlandı. Başkan Özkan; İstanbul-İzmir Otoyolu, Gölecik Barajı ve TEKNOSAB gibi dev yatırımların ardından, UEDAŞ'ın elektrik hatlarını yer altına alması ve BUSKİ'nin de altyapı noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarının giderildiğini ve 'modern kent' hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın göreve geldiği günden bu yana ilçede gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler bir bir hayata geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle Karacabey için hazırladığı 8 kilometrelik isale hattı ve 226 kilometrelik içme suyu hattı ihalesi tamamlanırken, ihale sonucu ilçede büyük sevinçle karşılandı. 38 milyon TL'lik maliyetle çıkılan proje ile yüzde 48'lik kayıp-kaçak oranının önleneceği duyuruldu.

Yapılacak çalışma ile Karacabey'de 50 yıl sonra alt yapının ilk kez yenilenmiş olacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs tedbirleri dolayısıyla ertelenen ihalenin tamamlandığını ve alt yapı çalışmalarının resmen başladığını söyledi.

10 yılda 50 yıllık iş

Başkan Ali Özkan, 3T vizyonu ile yer aldığı hizmet yarışında önemli bir süreç içinde olduklarını belirterek, "Üçlü olsun, güçlü olsun demiştik. Bir taraftan hükümet yatırımları, bir taraftan büyükşehir yatırımları, bir taraftan Karacabey Belediyesi'nin yatırımları ile Karacabey'imizde 10 yılda, 50 yıllık iş yapmış olacağız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendileri, ilçemiz adına önemli yatırımlara imza attı" dedi.

Elektrik hatlarının da yıl sonuna kadar büyük kısmı bitecek

Karacabey'de mart ayında belediye ile UEDAŞ'ın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Karacabeylilerin merakla beklediği elektik hatlarının yer altına alınması işi başlamıştı. Çalışmalar bittiğinde, yıl sonuna kadar yüzde 95'lere varan bir oranda elektrik hatlarının yer altına alınacağı duyurulmuştu. Çalışma tamamlandığında hem olumsuz hava koşullarının önüne geçilmesi hem elektrik hatlarının ömrünün uzatılması hem de görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması sağlanacak. Aynı zamanda insan hayatını riske atabilen bazı durumların da böylece tamamen ortadan kalkacağı belirtildi.

Gölecik Barajı inşaatı tam gaz

İlçenin özellikle içme suyu ihtiyacında adeta kanayan bir yarasını giderecek olan Gölecik Barajı'nın inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, 4 bin 500 hektarlık bir alanın sulanması sağlanacak olup, aynı zamanda Karacabeylilerin yıllardır çektiği su sıkıntısına da kökten çözüm oluşturulacak. Ayrıca atıkların ileri seviye arıtma sistemleri ile geri dönüşümü sağlanarak da yine sanayi kullanımında değerlendirilip, çevre kirliliğinin önlendiği bir sanayinin öncü modeli oluşturulacak.

TEKNOSAB ülkemize ve dünyaya rol model olacak

Karacabey'de, sanayi devriminin Türkiye'deki öncüsü olacak potansiyeldeki TEKNOSAB projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla ilerliyor. Bilgi ve inovasyona yönelik üretim faaliyetleri ile güvenilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılacağı TEKNOSAB'ın içerisinde organize ticaret merkezi, teknoloji üniversitesi, lojistik merkezi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da yer aldığı pek çok proje yer alacak olup, tamamlandığında kente ve ülkemize büyük bir katma değer sağlanması bekleniyor.

Karacabey'de gerçekleşecek tüm bu yatırımların, kentin vizyonuna ve gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Ali Özkan, her bir yatırımın Karacabey için çok önemli olduğunu ve 'büyük Karacabey' hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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