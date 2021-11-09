Karacabey'de metruk binalarla mücadele hız kesmiyor

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan metruk binalarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak, İkizce ve Kıranlar mahallelerinde metruk bina yıkımlarını gerçekleştirdi.

Karacabey Belediyesi, ilçede 'modern kent' hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece şehir merkezi değil kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tespitlerimizi yapıp, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan bu metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içindeki trafik kaosuna neşter oluyor. Son olarak, kırsal mahallelerimizden İkizce ve Kıranlar'da gerçekleştirdiğimiz iki yıkımımız var. Muhtarlarımızla görüştük, vatandaşlarımızın şikayetini dinledik ve yıkımı gerçekleştirdik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız titizlikle devam edecek" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bu zamana dek ilçe merkezi ve kırsalda 87 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Belediye tarafından, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binaların, yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek yıkımları gerçekleştiriliyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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