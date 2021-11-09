Karacabey'de metruk binalarla mücadele hız kesmiyor

Karacabey Belediyesi, gerek şehir merkezi gerekse kırsal mahallelerde halkın yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyebilen metruk bina sorununa kalıcı çözüm getirmek adına çalışmalar yürütüyor.

Titizlikle devam edecek

Belediye Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece şehir merkezi değil kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tespitlerimizi yapıp, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan bu metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içindeki trafik kaosuna neşter oluyor. Son olarak, kırsal mahallelerimizden İkizce ve Kıranlar'da gerçekleştirdiğimiz iki yıkımımız var. Muhtarlarımızla görüştük, vatandaşlarımızın şikâyetini dinledik ve yıkımı gerçekleştirdik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız titizlikle devam edecek" dedi.

Etkin mücadele ile önemli adımlar atılıyor

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bu zamana dek ilçe merkezi ve kırsalda 87 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Belediye tarafından, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binaların, yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek yıkımları gerçekleştiriliyor.

Yangın ve benzer konular sebebiyle yıkılma riskleri ile insanların can güvenliğini tehdit eden bu binalar, madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara da fırsat verdiği için vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, Karacabey Belediyesi'nin yıllardır uyguladığı etkin program sayesinde, metruk binalarla ilgili önemli adımlar atılıyor.

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