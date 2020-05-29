Karacabey'de metruk binaların arazileri otoparka dönüştürülüyor Karacabey Belediyesi'nce, görüntü kirliliğine neden olduğu ve vatandaşların güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkılan metruk binaların arazileri açık otoparka dönüştürülüyor.

Karacabey Belediyesi'nce, görüntü kirliliğine neden olduğu ve vatandaşların güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkılan metruk binaların arazileri açık otoparka dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıkılan metruk binaların arazileri düzenlenerek, otopark olarak hizmete sunuluyor.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, bina sahipleri ile diyaloğa geçerek gerekli prosedürleri sağlayıp, zaman kaybetmeden yıkım işlemini tamamladıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sakinlerinden bu konu ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA