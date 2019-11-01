Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor

01.11.2019 16:06

Karacabey Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor.



Karacabey Belediyesi, şehir içinde kalan metruk binaları mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yıkıyor. Belediye bütün çalışmaları yer sahipleri ile irtibata geçerek yapıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Yıllardır yaptığımız bir uygulama. Bu sayede hem yıkılma riskine karşı hem de kötü maksatlarla kullanılma ihtimali olan binaları sokaklarımızdan kaldırıyoruz. Ayrıca yıkılan binalar kısa sürelide olsa otopark olarak mahalle sakinlerine nefes aldırıyor. Gelen talep sayısı oldukça fazla. Bizler de programımız dahilinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkımları sürdürüyoruz. Her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA