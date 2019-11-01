Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor

01.11.2019 15:29

Karacabey Belediyesi, şehir içlerinde kalan metruk binalarla ilgili, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda imar ve şehircilik müdürlüğünce çıkarılan encümen kararıyla birlikte, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Belediye tüm çalışmaları, yer sahipleri ile ortak diyalog çerçevesinde hayata geçiriyor.

YAŞANABİLİR KENT HEDEFİ

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllardır yaptığımız bir uygulama. Bu sayede hem yıkılma riskine karşı hem de kötü amaçlarla kullanılma ihtimali olan binaları sokaklarımızdan kaldırıyoruz. Ayrıca yıkılan binalar kısa süreli de olsa otopark olarak mahalle sakinlerine nefes aldırıyor. Gelen talep sayısı oldukça fazla. Bizler de programımızın uygunluğu dahilinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkımları aralıksız sürdürüyoruz. Her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler