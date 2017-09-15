Karacabey'de Kurtuluş Coşkusu

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı.



Karacabey'in işgalden kurtuluşunun 95. yılı Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bursa AK Parti Milletvekili Zekeriya Birkan, Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Başkan Ali Özkan, "Tarih, nesillerimize geçmişimizi anlatmak, ondan ibret almak, tarihi olayları tecrübe hanesine yazmak ve bir daha o acı günleri yaşamamak için çok önemlidir. 95 yıl evvel yaşadığımız acıları gelecekte bir daha yaşamamak için, genç nesillere anlatmak ve onlara milli ruh aşılamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların sonrasında tören, mehter konseriyle sona erdi. - BURSA