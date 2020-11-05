Karacabey'de korona virüs tedbirleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Karacabey'de korona virüs tedbirleri sürüyor

05.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:00
Karacabey'de korona virüs tedbirleri sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar çerçevesinde, salı günleri kurulan pazarın tek bir gün olmasının etkisiyle vatandaşlar tarafından yoğunluk yaşanmasından dolayı pazarı 3 güne çıkarma kararı alındığını duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar çerçevesinde, salı günleri kurulan pazarın tek bir gün olmasının etkisiyle vatandaşlar tarafından yoğunluk yaşanmasından dolayı pazarı 3 güne çıkarma kararı alındığını duyurdu.

Karacabey'de pandemi ile mücadelede alınan tedbirler sürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar çerçevesinde, kentte salı günleri kurulan pazarın tek bir gün olmasının etkisiyle vatandaşlar tarafından yoğunluk yaşanmasından dolayı pazarı 3 güne çıkarma kararı alındığını duyurdu.

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık nezdinde toplanan ilçe hıfzıssıhha kurulunca, ikinci bir karara dek, ilçe pazarımız Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde, pazar-pazartesi ve salı günleri olarak 3 gün kurulacak. Böylece vatandaşlarımızın daha çok sosyal mesafe kurallarını uygulayabilecekleri bir alışveriş yapacak. Ancak vatandaşlarımızın hemen rehavete kapılmayıp, tüm kuralları harfiyen uygulamaları önemli. Zabıta ekiplerimiz bu konuda gerekli tedbir ve denetimlerini yine sürdürmeye devam edecek" dedi.

Özkan korona virüsle mücadelede sağlıkçılar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özverili çalışması kadar vatandaşların bireysel tedbirlerinin de çok önemli olduğuna vurgu yaparken özellikle temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yıldırım'da korona virüs tedbirleri sürüyor
Yıldırım'da korona virüs tedbirleri sürüyor
Düzce'de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak
Düzce'de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Osman Durmuş Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Mehmet Topal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karacabey'de korona virüs tedbirleri sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:00:46. #1.15#
title