Karacabey'de kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

07.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:52

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit gazı sıkışması sonucu kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emirsultan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında Ferhat K'ye ait evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Sobanın bulunduğu odadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA