Karacabey'de kırsal mahallelere yatırımlar sürüyor
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Karacabey'de kırsal mahallelere yatırımlar sürüyor

Karacabey'de kırsal mahallelere yatırımlar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırsal mahallerde yatırımlar bütün hızıyla sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırsal mahallerde yatırımlar bütün hızıyla sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ali Özkan, hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özkan'ın ilk durağı Seyran Mahallesi oldu. Karacabey Belediyesi, Seyran'da 5 bin metrekarelik parke taşı çalışmasının yanı sıra sosyal tesis, sağlık ocağı ve meydan düzenlemeleriyle ilgili hummalı bir çalışma içerisinde.

Seyran Mahallesi ziyaretinde Muhtar Fevzi Bayram ile bir araya gelen Özkan, bu çalışmaları yerinde inceledi.

Özkan'ın bir sonraki durağı ise Hürriyet Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Kaçar ile bir araya gelen Özkan, belediye ekipleri tarafından yapımı sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Karacabey'in dört bir yanında Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devletimizin imkanlarını adeta seferber ediyoruz. Kırsalda ve merkezde bir alt yapı seferberliği gerçekleştiriyoruz. Havai elektrik hatları yer altına alınıyor, asbestli içme suyu şebekeleri komple yenileniyor. Yakında ihalesi yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin işlemlerine de başlanacak. Bununla birlikte, kırsalda ve merkezde gerek parke taş gerek satıh kaplama, gerekse de asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi el ele, vatandaşlarımızın refah seviyelerini yükseltmek için gereken çalışmaları itina ile gerçekleştiriyoruz. Bize bu konularda desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Alinur Aktaş'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çalışmaların vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine verdi.

Özkan, Hürriyet Mahallesi'nde yapımı süren 20 bin metrekarelik parke taşı çalışmasının yanı sıra 2 bin ton asfalt ile 5 bin metrekarelik satıh kaplama işlemi ile çeşitli peyzaj çalışmalarının yapıldığını belirterek, hepsi tamamlandığında mahalleye yakışır bir hizmet sağlanmış olacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Karacabey'de kırsal mahallelere yatırımlar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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