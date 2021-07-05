KARACABEY'DE KARPUZ HASADI BAŞLIYOR

BURSA'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadına bu hafta başlanacak ve Ekim ayı sonunda kadar sürecek.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadına bu hafta başlanacak ve Ekim ayı sonunda kadar sürecek.

Bu sene 16 bin dekar karpuz ekim alanından 130 bin ton karpuz, 6 bin dekar kavun ekim alanından 20 bin ton civarında verim beklediklerine değinen Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, 'Karacabey bayır kollarından başlayıp ova tarafından devam ederek kırmızı toprakta yetişen karpuz ve kavun çok lezzetli. Bunun yanı sıra cilt rengi olarak tercih edilen güzellikte. Temmuz ayından Eylül ayına kadar hasadı devam eden, çekirdekli ve çekirdeksiz üretimi olan karpuzu Türkiye'nin her yerinde tercih edilmekte. İstenilen özellikte, boyda ve kiloda yetiştirilebilen Karacabey karpuzu meşhur Karacabey soğanından sonra Karacabey'in bir markası olmaya aday' ifadelerini kullandı.

Karacabey'in tarımsal değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten Karacabeyli çiftçilerden Aykut Aytaç, "Karpuz hasadı sezonu Karacabey'de başlıyor. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. 25 Mart'ta ekimini gerçekleştirdiğimiz karpuzların hasadı gelmiş durumda. Bu sene beklediğimiz verim, rekolte güzel gözüküyor. Toprağımızın da kırımızı olması dolayısıyla karpuza verdiği tatla iddialıyız. Fiyatlarda şuanda iyi gibi. Vatandaşlarımıza gazlı içecekler yerine karpuz tüketmelerini öneriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı