Karacabey'de karpuz hasadı başladı



BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadı başladı.

Karacabey'in Fevzipaşa Mahallesi'nde karpuz hasadına başlayan çiftçiler, kurban kesti. Dönümünün 2 bin 500 lira ile 3 bin liraya alındığı Karacabey'de, karpuzun yüzleri güldürmesi bekleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da katıldığı ilk hasatta çiftçiler Aslan Köse ve Serkan Acar, karpuzu tarladan vatandaşa gitmesi için kamyona yükledi. Karacabey'in tarımsal değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karpuz hasadı sezonu Karacabey'de kurban kesilerek açıldı. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz" dedi.

"Karpuz yetiştirilen şehirlere bile ilçemizin karpuzu gönderiliyor"

Karacabey karpuzunun her yere ulaştığını belirten Özkan, "Karacabeyimizin hem ürünleri kaliteli, hem de Türkiye'deki bütün pazarlara ulaşma noktasında uygun bir mevkide bulunması ilçemizi avantajlı kılmaktadır. Karacabey'de karpuz hasadı başladığı zaman Türkiye'de sadece tüketici bölgelere değil, karpuz yetiştirilen şehirlere bile ilçemizin karpuzu gönderilmekte. O bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi yörelerinde yetişen karpuzları değil, Karacabey'in verimli topraklarında yetişen karpuzu tercih etmektedirler" diye konuştu.

"Gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli"

Karpuzun şifalı bir meyve olduğuna değinen Özkan, "Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli. Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeli" şeklinde konuştu.