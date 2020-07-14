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Karacabey'de karpuz hasadı başladı

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de 'erkenci karpuz' olarak adlandırılan örtü altı karpuz hasadı başladı.

Karacabey'de karpuz hasadı başladı
14.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:25

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de 'erkenci karpuz' olarak adlandırılan örtü altı karpuz hasadı başladı.

Üretici ve tarım işçileri ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sezonun ilk karpuzunu keserek tadına baktı. Türkiye'nin en kaliteli karpuzlarının Karacabey'de yetiştiğine dikkat çeken Özkan, "Ülkenin her yerine Karacabey karpuzu gidiyor. Karacabey karpuzu, kalitesi ve lezzeti ile tüm pazarlarda tercih ediliyor" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerine dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Özkan, üretici ve tarım işçileri ile bir araya gelerek, karpuzun tadına baktı.

Başkan Özkan, örtü altı olarak tabir edilen sera karpuzlarının hasadı dolayısıyla üreticilerle tarlada buluştu. Piyasanın en çok beklediği Karacabey karpuzlarının da artık tezgahlardaki yerini alacağını duyuran Özkan, karpuz üreticilerinin bu yıl fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Türkiye'nin en kaliteli karpuzlarının Karacabey'de yetiştiğine dikkat çeken Özkan, "Ülkenin her yerine Karacabey karpuzu gidiyor. Karacabey karpuzu, kalitesi ve lezzeti ile tüm pazarlarda tercih ediliyor. Bu durum da bizleri oldukça sevindiriyor. Bunun yanında karpuz fiyatları bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçimiz bu durumdan memnun. Örtü altının ardından açık mallara geçilecek" dedi.

Kaliteli karpuza büyük ilgi var

Karpuzların Karacabey'in verimli arazilerinde yetiştirildiğini belirten Özkan, ürünün piyasada yoğun ilgi görmesinden dolayı son derece mutlu olduklarının altını çizdi. Özkan, "Karacabey'de karpuz sezonunun açıldığını duyan alıcılar, ilçemize akın akın geliyor ve kaliteli ürüne büyük ilgi gösteriyor. İlk hasadın hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz hem de tüccarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Özkan'a teşekkür

Öte yandan Karacabeyli tüccar ve Karacabey Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Rafet Sarısakal da, Başkan Özkan'ı hasat zamanı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarısakal, Başkan Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde tarım ürünlerine karşı önemli bir farkındalık çalışması söz konusu. Karpuzlarımız çok kaliteli ve verimli. Müşterilerimiz bu durumdan oldukça memnun. Fiyatlar da gayet ideal" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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