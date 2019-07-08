Karacabey'de karpuz hasadı başladı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadı başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hasat alanında çiftçlere yardım ederek karpuzları kamyona yükledi.

Karacabey'e bağlı Tophisar Mahallesi'nde çiftçiler karpuz hasadına başladı. İlk hasada katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çiftçilerle beraber karpuzu tarladan kamyona yükledi. Karacabey'in tarımsal değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten Başkan Özkan, "Karpuz hasadı sezonu Karacabey'de açıldı. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz" dedi.

Karacabey karpuzunun her yere ulaştığını belirten Özkan, "Karacabeyimizin hem ürünleri kaliteli, hem de Türkiye'deki bütün pazarlara ulaşma noktasında uygun bir mevkide bulunması ilçemizi avantajlı kılmaktadır. Karacabey'de karpuz hasadı başladığı zaman Türkiye'de sadece tüketici bölgelere değil, karpuz yetiştirilen şehirlere bile ilçemizin karpuzu gönderilmekte. O bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi yörelerinde yetişen karpuzları değil, Karacabey'in verimli topraklarında yetişen karpuzu tercih etmektedirler" diye konuştu.

Karpuzun şifalı bir meyve olduğuna da değinen Özkan, "Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli. Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeli" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Bursa