Karacabey'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karacabey'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karacabey'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa-Çanakkale kara yolu Fevzipaşa Mahallesi yakınında Ahmet Özviran idaresindeki 06 FS 9825 plakalı kamyon ile Mehmet Aktaş'ın kullandığı 16 HES 11 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karacabey'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karacabey'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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