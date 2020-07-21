Karacabey'de kaçak sigara operasyonu Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda kaçak sigaralar ele geçirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda kaçak sigaralar ele geçirildi.

Şahinköy Mahallesi Değirmenbağırı mevkiinde bulunan K.E. isimli şahsın çiftlik evinde Ş.E. isimli şahıs ile birlikte kaçak tütün ile sigara filtresi (makoron) bulundurduğu haberinin alınması üzerine K.E.'nin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde; 7 çuval içerisinde 260 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, ikametin yan tarafında bulunan ahır bölümünde yapılan aramada değişik markalara ait bin 725 koli 86 bin 250 kartonda 17 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve şarjör içerisinde 11 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

K.E. ve Ş.E. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM, 4733 SKM, 6136 SKM, 2521 SKM ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA