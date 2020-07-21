Karacabey'de kaçak sigara operasyonu Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Ekipler, Şahinköy Mahallesi Değirmenbağırı mevkisinde K.E'nin kendisine ait çiftlik evinde Ş.E. ile kaçak tütün ile sigara filtresi (makoron) bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 çuval içinde 260 kilogram bandrolsüz tütün, değişik markalara ait makaronlar, ruhsatsız iki av tüfeği ve bir tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

K.E. ve Ş.E. hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA