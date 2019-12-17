Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlayan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

17.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:44
Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde kaçak midye avlayan 5 şüpheli, ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıkaya Mahallesi sahilinde kaçak midye avlayan 5 zanlıyı yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Ekipler ayrıca midye elemekte kullanılan düzenek ile 6 çuval midye ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı. Midyeler ise doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: AA
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