Karacabey'de Ihlamur Festivali Coşkusu

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Ihlamur Festivali coşkuyla devam ediyor.

Festivalin ilk gününde, yerel üreticiler için oluşturulan ekopazarda gün boyunca el ürünlerinden bahçe meyve ve sebzelerine kadar çeşitli alanlarda kurulan stantlar ziyaretçi akınına uğradı.

Karacabey Belediyesi, "Ihlamur Kokulu Günler" ve "Ekolojik Pazar" faaliyetlerinin yer aldığı Ihlamur Festivali kapsamında, dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birini barından Yeniköy'de ziyaretçiler için bu yıl yine dolu dolu bir program hazırladı. 1-7 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan festivalin ilk gününde üreticiler için kurulan ekopazarda ev yapımı organik tarhana, fırın ekmeği, salça, turşu, bal, erişte, reçel, meyve ve benzeri ürünlerinin yanı sıra; gözleme, börek ve çiğ börek gibi çeşitli alanlarda kurulan stantlar adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, ıhlamur ormanlarından taptaze toplanan ıhlamurlardan almayı da ihmal etmedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın büyük önem verdiği festival kapsamında ilk gün hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok faaliyete imza atılırken, akşam saatlerinde ise sahneye Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi çıktı. Çalgıcı Mektebi'nin, performansıyla ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşattığı konsere, Karacabey Belediyesi Meclis üyeleri Hamiyet Özenli ve Hatice Kılıç da katıldı. Ihlamur Festivali'nin ikinci gününde de Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Türk Sanat Müziği konseri verilecek. - BURSA