Karacabey'de içme suyu hatları bayramdan sonra yenilenmeye başlıyor
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Karacabey'de içme suyu hatları bayramdan sonra yenilenmeye başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle, ilçenin gelecekteki 50 yıllık ihtiyacına cevap verecek olan içme suyu hatları için yürüttüğü ihale süreci tamamlandı ve bayramdan sonra ilk kazma vuruluyor.

Karacabey'de içme suyu hatları bayramdan sonra yenilenmeye başlıyor
22.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:34

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle, ilçenin gelecekteki 50 yıllık ihtiyacına cevap verecek olan içme suyu hatları için yürüttüğü ihale süreci tamamlandı ve bayramdan sonra ilk kazma vuruluyor. 2 yılda tamamlanması öngörülen çalışmanın Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağı belirtilirken, çalışma kapsamında eski hat komple iptal edilecek ve yerine, 126 km uzunluğunda yeni hat inşa edilecek.

Çalışmalarla ilgili detayları görüşmek üzere BUSKİ adına Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İçme Suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun, Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya ve BUSKİ teknik kadrosunun yanı sıra, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

'Modern kent' hedefi doğrultusunda, Karacabey'in uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli projelerin sırasıyla devreye alındığını aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kent dinamiklerimizin de katkılarıyla, Karacabey'de son yıllarda çok güzel gelişmeler yaşanıyor. İçe suyu alt yapısının yenilenmesi de ilçemizin yıllardır hayalini kurduğu projelerden biriydi. Çok şükür ki bu projemizde artık ilk kazma vuruluyor. Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalar başlayacak. Kentimizin dört bir yanında, alt yapı ve üst yapı iyileştirme çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz.Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve BUSKİ marifetiyle, kentimizde 126 km'lik inşa edilecek olan bu içe suyu alt yapı çalışması tamamlandığında, Karacabey'de önemli bir ihtiyacı daha kökten çözmüş olacağız. Şimdiden tüm Karacabey'imize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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