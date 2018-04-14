Karacabey'de Hamile Kadın Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hüdavendigar Mahallesi Yeniköy Caddesi'nde ikamet eden ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülsüm Şimşek Karakaş'ı (33) yerde hareketsiz yattığını gören kayın pederi Sabri Karakaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Karakaş'ın ve karnındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fabrikada çalıştığı sırada eşinin ölüm haberini alan Ramazan Karakaş, eve gelince sinir krizi geçirdi.

Karakaş'ın cesedi Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.