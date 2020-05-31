Karacabey'de hamamda çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın Karacabey ilçesinde hamamda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hamamda çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamamın kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Hamamda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA