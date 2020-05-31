Karacabey'de hamamda çıkan yangın söndürüldü
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Karacabey'de hamamda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hamamda çıkan yangın hasara yol açtı.

Karacabey'de hamamda çıkan yangın söndürüldü
31.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:04

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hamamda çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamamın kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Hamamda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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