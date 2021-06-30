Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa-Çanakkale kara yolu Dağkadı Mahallesi yakınında Ahmet B'nin kullandığı 10 BBJ 14 plakalı kamyonet ile Yalçın B. idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü Yalçın B. ve Ömer A. ile kamyonetteki Miraç D. yaralandı.

Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Yalçın B. ve Miraç D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer A'nın tedavisi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor.

Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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