Karacabey'de Girişimcilere 150 Bin TL'ye Kadar Destek

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin 8. etabı tamamlandı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nda Sayın Türker Duran tarafından verilen 4 günlük eğitim programında, girişimcilik, iş fikri geliştirme, tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletmenin fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı gibi hususlar anlatıldı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, eğitimi tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin hazırlayacakları proje ile KOSGEB'e başvurmaları durumunda 50 bin TL'si hibe olmak üzere 150 bin TL'lik destekten faydalanabileceğini belirtti. - BURSA