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Karacabey'de Gençlik Merkezi gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Karacabey'de Gençlik Merkezi gün sayıyor

Karacabey Gençlik Merkezi gençlerin yeni gözdesi olacak.

Karacabey Gençlik Merkezi gençlerin yeni gözdesi olacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Esentepe Mahallesi'nde inşaatının büyük bir kısmı tamamlanan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, bu projeyle ilçe gençlerine sosyal, kültürel ve eğitim anlamında büyük bir hizmet sağlanacağını söyledi. Başkan Ali Özkan, "Esentepe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşıyoruz. Tamamlandığında bünyesinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek bir yapı olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçemizin özellikle son yıllarda elde ettiği sportif başarıları doğrultusunda, sportif ve sosyal yatırımlarımıza bakanlık nezdinde destek sözü vermişti. İşte bakanlığımızdan aldığımız bu bütçe ile ilçemizin dört bir yanında, spor alanları ve sosyal alanlar oluşturuyoruz. Pek çoğu da tamamlandı. Spor Salonumuz ve Gençlik Merkezimizde sona yaklaşıyoruz. Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak önemli projelerimiz bunlar. Hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'de Gençlik Merkezi gün sayıyor

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